Soccorsa persona con vari traumi da caduta

VIGILI DL FUOCO DI LA SPEZIA

Questo pomeriggio, il reparto volo VVF di Genova è intervenuto nello spezino, località Schiara, per soccorrere una donna residente a La Spezia ; durante dei lavori nel giardino della propria abitazione, cadeva riportando un trauma alla schiena. Sul posto stava già operando la prima partenza del Comando di La Spezia con la collaborazione del Soccorso Alpino che hanno, oltre che stabilizzato il paziente, reso l’area sicura per l’intervento dell’elicottero VF Drago 70, che ha verriccellato a bordo la persona per il trasporto in ospedale.