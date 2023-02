Video – Carro di Carnevale si ribalta dopo la sfilata, tragedia sfiorata: 16 feriti

Spread the love

BOLZANO – Una giornata di festa poteva trasformarsi in una vera e propria tragedia. A Montagna, tra Egna e Ora, in Alto Adige, un carro di carnevale si è ribaltato e il bilancio è di 16 feriti. Nella tarda serata di ieri, sabato 18 febbraio, al termine della sfilata di carnevale, che si stava svolgendo su una strada in leggera salita nelle vicinanze di un parcheggio, il carro allegorico in legno si è rovesciato.

ilgazzettino.it

VIDEO

https://youtube.com/shorts/TDmlAQug5Bw?feature=share