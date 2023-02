Incidente in A4 fra Peschiera del Garga e Sommacampagna: un morto e un ferito grave. Tratto chiuso e lunghe code

Spread the love

È di un morto e un ferito grave il bilancio dell’incidente avvenuto nel pomeriggio sull’autostrada A4 Venezia-Milano tra Sommacampagna e Peschiera del Garda (Verona), lungo la carreggiata in direzione Milano. Nello scontro sono rimaste coinvolte un’auto ed un pulmino che trasportava lavoratori stranieri, uno dei passeggeri è morto per i gravi traumi riportati. Il conducente dell’auto è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Borgo Trent

