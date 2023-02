Il ministro Piantedosi incontra una delegazione dei Vigili del fuoco rientrati dalla Turchia

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

“Siete il nostro orgoglio nazionale e internazionale”. Così il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha salutato una delegazione dei Vvigili del fuoco in rappresentanza dei 108 dei team Usar (Urban Search And rRescue) appena rientrati dalla Turchia dopo aver partecipato alle operazioni di ricerca e soccorso dei sopravvissuti e delle vittime del terremoto che ha sconvolto il paese.

All’incontro erano presenti il sottosegretario Emanuele Prisco, il capo dipartimento dei Vigili del fuoco Laura Lega e il capo del Corpo Guido Parisi.

Il titolare del Viminale ha ringraziato i vigili del fuoco per la professionalità e la generosità dimostrate in una situazione complessa e dolorosa. “Avete aiutato le popolazioni colpite da questa gravissima tragedia con umanità e senza risparmio” ha aggiunto, ribadendo la massima attenzione del governo verso le esigenze del personale del Corpo.

In Turchia si sono avvicendanti due team, intervenuti su richiesta delle autorità locali sulla base del Meccanismo europeo di protezione civile. A un primo contingente di 60 operatori ne è poi subentrato un altro di 48 proveniente da molte regioni italiane. Nelle operazioni di soccorso sono state impegnate anche unità cinofile, esperti strutturisti e unità di personale medico, oltre agli specialisti nella ricerca dei dispersi e nel soccorso sotto le macerie. Due le persone estratte vite dagli operatori italiani, 25 invece le vittime, tra cui otto bambini e l’imprenditore veneto Angelo Zen.