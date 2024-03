Un’autovettura è caduta del canale che scorre parallelamente alla strada, ribaltandosi più volte e rimanendo su un fianco.  

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI LA SPEZIA

I Vigili del Fuoco sono intervenuti, nel tardo pomeriggio, in viale XXV Aprile, nel comune di Sarzana, per un incidente stradale. Un autovettura, per cause ancora in accertamento, è caduta del canale che scorre parallelamente alla strada, ribaltandosi più volte e rimanendo su un fianco.

Allertati i soccorsi sul posto è giunta subito la squadra di cinque unità del vicino distaccamento di Sarzana con un APS (autopompaserbatorio) e una campagnola. Mentre tre operatori mettevano in sicurezza il veicolo per evitare movimenti accidentali, altri due operatori hanno immediatamente raggiunto l’abitacolo provvedendo ad estrarre il conducente e consegnarlo al personale medico del unità Delta 2 di Sarzana e della PA di Luni, giunti sul luogo del sinistro, per le cure del caso. Fortunatamente il livello dell’acqua del canale era molto basso.

Dalla caserma della Spezia è stata fatta intervenire un’altra squadra di due persone con autogru che, unitamente alla squadra di Sarzana, ha provveduto al recupero del veicolo.

Sul luogo del sinistro è intervenuta anche una pattuglia della Polizia Locale di Sarzana per i rilievi.