video – Insegue il cane sulla scarpata e rimane bloccato, recuperato dall’elicottero dei VVFF 

Èstato necessario l’intervento dell’elicottero dei vigili del fuoco, proveniente da Arezzo, per trarre in salvo un uomo che, insieme al suo cane, era rimasto bloccato su una scogliera di Palombaia, all’isola d’Elba, nel territorio comunale di Marina di Campo. Un intervento di soccorso che è stato completato dai vigili del fuoco di Livorno in collaborazione i colleghi aretini, nel primo pomeriggio di giovedì 7 marzo. L’uomo e il cane sono stati recuperati con il verricello dell’elicottero, essendo non attuabile il recupero via mare a causa del basso fondale. Entrambi, per fortuna, sono in buona salute.

https://www.livornotoday.it/cronaca/cane-salvato-vigili-fuoco-elicottero-elba.html

