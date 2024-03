Spread the love

Michele Mennuni era ancora vivo quando i vigili del fuoco lo hanno estratto dall’abitacolo del mezzo. Appena disposto sulla barella verso l’eliambulanza ha avuto un attacco cardiaco e no ce l’ha fatta. Sul posto anche il personale medico, e i carabinieri. Per un guasto meccanico o un malore dell’uomo, il mezzo ha perso di velocità lungo la salita e si è portato indietro per 20 metri fino a ribaltarsi

