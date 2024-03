VIDEO – Autocarro a fuoco, le fiamme lambiscono una casa

Spread the love

RAINEWS – I Vigili del Fuoco di Avellino alle ore 23 di ieri sono intervenuti nel territorio del Comune di Santa Lucia di Serino in Via Macchie, per un incendio che ha interessato un autocarro in sosta nei pressi di un’abitazione del posto. Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente mettendo in sicurezza l’area ed evitando che si propagassero alla vicina struttura. Non si sono registrati ulteriori danni e sul posto i Carabinieri della Stazione di Solofra hanno effettuato i rilievi di propria competenza.

VIDEO