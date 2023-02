Vigili del Fuoco d’Europa presto riuniti a Roma

Spread the love

Sta per tenersi nella Capitale dell’importante evento “ROMA 2023 – I vigili del fuoco Europei a Roma”. L’evento ha lo scopo di mettere a confronto le diverse strutture operative del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco italiano con gli omologhi di molte altre capitali degli Stati europei.

Tale occasione è stata voluta per favorire lo scambio di esperienze, buone prassi, criticità e ogni altro tipo di informazione attinente allo svolgimento del servizio di soccorso tecnico urgente e di estinzione degli incendi nelle grandi città. Ben nove giorni di dibattiti, dimostrazioni e/o esercitazioni attraverso l’impiego ed il confronto tra mezzi, materiali, tecnologie e tecniche ad elevata efficacia operativa e di carattere innovativo, impiegati nelle attività di soccorso tecnico urgente e di spegnimento dei roghi.

Il programma prevede, dal 15 al 24 aprile 2023, seminari e conferenze a tema sulla gestione delle emergenze e sugli interventi di soccorso tecnico urgente in contesti urbani di grandi dimensioni, sulle attrezzature e i dispositivi di protezione individuale, sull’igiene e sicurezza dell’operatore e sicurezza nei luoghi di lavoro, attività di addestramento, prevenzione incendi e così via. Tutti argomenti cruciali per l’integrità psicofisica dei pompieri, in una fase storica in cui il 42% della forza lavoro riferisce uno stress molto elevato.

Al contempo saranno effettuate varie esercitazioni pratiche (simulazione di incidenti, ricerca di persone in scenari critici, stendimenti tubazioni, allestimento di scale, manovre in quota ecc…) con lo scopo di coinvolgere le varie delegazioni partecipanti ad usare mezzi di soccorso multifunzionali, strumenti di robotica, e attrezzature tecnologicamente innovative per la gestione delle operazioni di soccorso ed antincendio.

