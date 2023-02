Video – Varese, i vigili del fuoco protestano sotto la prefettura: “Ci mancano cento uomini”

Spread the love

Ivigili del fuoco del comando provinciale di Varese hanno scelto Villa Recalcati per manifestare contro la carenza di organico e di mezzi che si trascina ormai da tempo. Hanno scritto uno slogan su una manichetta e acceso la sirena per far “sentire” la propria voce di protesta. Davanti alla sede della Prefettura hanno effettuato un presidio per ribadire le richieste più volte portate all’attenzione dei vertici nazionali.

Rivendicazioni che i responsabili sindacali hanno anche illustrato al rappresentante del Governo sul territorio, ovvero il prefetto Salvatore Pasquariello, che ha accolto una delegazione per un confronto. Innanzitutto i numeri: in base ad un decreto ministeriale sulla distribuzione del personale dei Vigili del fuoco dello scorso luglio al comando di Varese risultano assegnate 502 unità, ma in realtà sono circa 400 gli operatori in servizio.

VIDEO