Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

Squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme è intervenuta nello stesso comune per soccorso a persona caduta in un burrone in C.da Calia. La malcapitata, in discrete condizioni di salute, è stata recuperata ed accompagnata in zona sicura dove veniva affidata al personale sanitario del SEU118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera per ulteriori controlli.