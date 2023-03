Video – Devastante incendio a Buffalo, l’esplosione travolge i vigili del fuoco: morto soccorritore 37enne

Spread the love

Terribile incendio per l’esplosione di un edificio nel centro di Buffalo. Ieri mercoledì 1 marzo. Il vigile del fuoco di 37 anni morto durante l’intervento di messa in sicurezza della struttura sarebbe rimasto intrappolato a causa della caduta di alcuni detriti. Dopo pochi istanti, l’incendio ha travolto anche gli altri vigili del fuoco in strada.

Le fiamme avrebbero avvolto anche parti di alcune strutture nelle dirette vicinanze. Stando a quanto reso noto, i vigili del fuoco stanno ancora lavorando per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area.

Il palazzo interessato dall’incendio ospitava un negozio di costumi teatrali. La prima richiesta di aiuto è arrivata ai vigili del fuoco intorno alle 10 del mattino. Subito dopo la telefonata al numero di emergenza, la prima pattuglia è partita per raggiungere il luogo indicato.

