Pullman fuori strada – evacuate 50 persone a bordo

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

REGGIO EMILIA, PULLMAN FUORI STRADA A RIO SALICETO LUNGO LA SP 48: EVACUATI DAI VIGILI DEL FUOCO I 50 OCCUPANTI DEL MEZZO

Dalle ore 13:30 squadre del Comando di Reggio Emilia stanno intervenendo a Rio Saliceto per un pullman di linea uscito di strada con 50 persone a bordo, per lo più ragazzi, lungo la SP 48: evacuati dai vigili del fuoco tutti i passeggeri rimasti bloccati nel mezzo.

In atto la messa in sicurezza dell’area e la rimozione del pullman.