Due rimorchi dei vigili del fuoco usati da rom e giostrai – il comando cercherà di fare assoluta chiarezza

Due rimorchi dei vigili del fuoco nel parcheggio occupato da rom e circensi. Si trovano nell’area davanti allo stadio del Conero, insieme a caravan e roulotte, sembrerebbe proprio in uso alla carovana.

I due rimorchi hanno ancora impresso il numero 115 dei pompieri ma nulla hanno a che vedere con il servizio di emergenza. Ieri non c’erano interventi in zona e nemmeno attività di formazione in essere che potevano giustificare la singolare presenza nel parcheggio. Al Carlino è arrivata la segnalazione di questi due mezzi parcheggiati, senza personale presente. Una vera anomalia.

Dopo qualche ricerca, che non è ancora terminata, sembrerebbe che i due mezzi non siano container ma vecchi pezzi delle autopompe dei vigili del fuoco che sono state rottamate e che qualche autodemolizione potrebbe aver venduto ai nomadi per farne un uso personale. Quindi mezzi non più nella disponibilità dei pompieri sui quali il comando cercherà di fare assoluta chiarezza. I due moduli si trovano a lato del parcheggio, dietro ai container dei nomadi ma visibili dalla strada e da chi ci passa accanto perché il loro colore bianco e rosso spicca nel mucchio. Se sono stati ceduti da una carrozzeria avrebbe dovuto coprire le scritte istituzionali.

