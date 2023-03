Muore da solo in casa: il suo cane Lucky lo veglia per oltre un mese

Spread the love

FONTANELLE – Muore solo in casa, il cane lo veglia per un mese. Dramma della solitudine in via dei Carabinieri dove è stato trovato il corpo senza vita di Carlo Scapolan, 70 anni. L’ipotesi è che il decesso sia avvenuto in lasso di tempo tra i 20 e i 40 giorni, forse per un arresto cardiaco. A vegliarlo in tutto questo tempo è rimasto il suo cane, Lucky, un bastardino di taglia media al quale il pensionato era tanto affezionato. Sono state due vicine di casa a chiamare in municipio per far sapere che da giorni ormai non vedevano l’uomo a passeggio con il suo cane. «Sono veramente rattristata da quanto avvenuto» dice la sindaca Maurina Sessolo. Dal municipio è partita la chiamata ai carabinieri e ai vigili del fuoco che sono arrivati davanti al piccolo condominio dove l’uomo abitava da oltre dieci anni. Dopo aver abbattuto la porta d’ingresso, i vigili del fuoco hanno trovato l’uomo privo di vita, ormai in decomposizione. Accanto c’era il fedele Lucky.

il gazzettino