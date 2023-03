Finto vigile del fuoco arrestato a Cagliari: domani l’interrogatorio per la convalida

Spread the love

Cosa intendesse fare non è ancora chiaro. Nicola Sanna, 48 anni di Cagliari, arrestato sabato, si è presentato in un negozio di via Sonnino mostrando un tesserino da vigile del fuoco – falso –dicendo di dover fare un’ispezione. Ma il gestore dell’attività si è insospettito e ha chiamato la Polizia.

Gli agenti delle volanti hanno così sequestrato il documento falso effettuando poi la perquisizione in casa dell’uomo e recuperando 14 chili di marijuana (e non 25 come emerso in un primo momento). Trovato anche un piccolo quantitativo di eroina, cocaina e una pistola scacciacani. Sanna, dopo il fermo disposto dal pm Daniele Caria, domani verrà interrogato dal gip per la convalida.

UNIONE SARDA