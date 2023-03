Formazione e addestramento Vigili del Fuoco in congedo, 150 volontari a Capaci

Spread the love

Una due giorni per la ‘Associazione nazionale dei vigili del fuoco in congedo’ all’insegna della formazione, quella che si è svolta a Capaci il week-end appena trascorso. Formazione e addestramento per rischio idrogeologico e idraulico che ha visto impegnati oltre 150 volontari provenienti da tutta la Sicilia.

In piazza Calogero Troìa a Capaci un interessante momento di pratica. Il gruppo rocciatori e soccorritori dei vigili del fuoco hanno mostrato le idrovore, i presidi di sicurezza e le tecniche di salvataggio in situazioni di pericolo.

“Le attività di formazione – ha detto il sindaco di Capaci Pietro Puccio – sono fondamentali perché fanno crescere i nostri volontari a cui deve andare sempre il nostro ringraziamento”.

