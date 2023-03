Ancona, il sottosegretario Prisco all’inaugurazione della nuova caserma dei Vigili del fuoco

Spread the love

ANCONA – Quattro anni in 4 minuti. Vedere la nuova caserma di Ancona sorgere tra via Bocconi e via Vallemiano, nel video accelerato fornito dai Vigili del Fuoco, è qualcosa di sorprendente. Soprattutto se si pensa al fatto che la demolizione è avvenuta nel 2016 e da allora è accaduto di tutto, pandemia compresa. I lavori sono iniziati nel 2019. «Una inaugurazione attesa da tempo che non abbiamo potuto fare prima per via del Covid – ha ricordato il comandate di Ancona Pierpaolo Patrizietti durante l’inaugurazione avvenuta oggi 7 marzo 2023 – Se oggi siamo qui al taglio del nastro è anche grazie a chi c’era prima di me e non ha avuto paura di firmare. In 700 giorni lavorativi, come da contratto, la ditta ha finito l’appalto».

