Entra in un tubo e precipita in un pozzetto rimanendo bloccato in acqua e fango (FOTO), difficile intervento dei vigili del fuoco per salvare un cane

Spread the love

VIGOLO VATTARO. Una vera e propria disavventura quella vissuta nelle scorse ore da un povero cane di media taglia che è precipitato in un pozzetto rimanendo immerso nell’acqua e nel fango senza più riuscire a uscire.

E’ successo a Vigolo Vattaro in località Maso Zugolini e i vigili del fuoco sono riusciti ad intervenire in brevissimo tempo portando in salvo l’animale con un intervento non semplice. L’allarme è scattato questa mattina. Il cane, forse per gioco o per seguire un animaletto, è finito per intrufolarsi in un grosso tubo di cemento.

A circa sette – otto metri dall’entrata del tubo, con acqua e fango, era presente un pozzetto. Il cane non vedendolo ci è finito completamente dentro rimanendoci bloccato.ILDOLOMITI.IT