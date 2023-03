VIDEO – Napoli: scooter bruciati in via Tasso, un meccanico denunciò gli estorsori

Spread the love

Almeno 16 tra motorini e scooter sono andati in fiamme questa notte su via Tasso, nel cuore del “salotto buono” di Napoli. Distrutte anche tre saracinesche: le fiamme sprigionate dall’incendio dei mezzi si sono propagate infatti anche alle abitazioni limitrofe. L’incendio è scoppiato attorno alle 3.30 di notte: probabile origine dolosa, ma gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi. Indagano i poliziotti del commissariato di San Ferdinando. Non ci sono feriti, ma le forze dell’ordine stanno cercando di rintracciare tutti i proprietari dei mezzi: alcuni residenti parlano di un gran botto avvertito attorno alle 3, che probabilmente ha sprigionato l’incendio.

Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco di Napoli per domare le fiamme prima che queste, che già avevano raggiunto almeno tre saracinesche e le facciate di alcuni palazzi limitrofi, si propagassero ulteriormente. Sulle cause esatte si proverà a fare chiarezza già nelle prossime ore: la pista dell’incendio doloso, vista la mole di motoveicoli coinvolti, appare quella più probabile, sebbene gli inquirenti al momento non abbiano tralasciato nessuna ipotesi.

