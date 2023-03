Spari in strada a Rebibbia, un morto

Spread the love

Sparatoria in via Francesco Selmi, in una strada tra Casal de’ Pazzi e Rebibbia. Un uomo è stato ucciso dai colpi che lo hanno raggiunto a bruciapelo mentre camminava su un marciapiede. La vittima è un uomo di origini romene, di circa 30 anni, con piccoli precedenti per reati contro il patrimonio

A indagare sono i carabinieri che hanno già circoscritto l’area e sono alla ricerca di chi ha sparato. Il ferito sarebbe deceduto prima dell’arrivo dei soccorsi.

A chiamare i soccorsi sono stati i residenti, nel panico per quanto successo. Sulla strada all’altezza del punto in cui c’è stata la sparatoria c’è un minimarket che a quell’ora, circa le 20, era ancora aperto. Secondo una prima ricostruzione, una moto sarebbe arrivata alle spalle della vittima. A bordo due uomini, il passeggero ha sparato. Il ragazzo è caduto sul marciapiede. Tra le ipotesi c’è quella del regolamento di conti nel mondo della droga.

la repubblica