GERMANIA – Strage di Amburgo: tra le vittime un bimbo ucciso nella pancia della madre

MBURGO – Tra le 7 vittime dell’attacco alla chiesa dei Testimoni di Geova ad Amburgo c’è anche un bimbo nel grembo della madre al settimo mese di gravidanza. Lei è sopravvissuta mentre il killer, Philipp F. , si è tolto la vita durante l’assalto.

8 corpi in quella Chiesa – Tutti i morti sono di cittadinanza tedesca. Nel corso della conferenza stampa delle autorità del ministero dell’Interno, insieme ai rappresentanti delle forze di polizia oltre che dell’autorità giudiziaria in corso ad Amburgo, viene inoltre confermata che, incluso l’autore della strage, i morti in totale sono 8.

Tra le vittime, scrive lo Spiegel, 4 uomini e 2 donne fra i 33 e i 66 anni. Come anticipato, fra le vittime, c’è un bambino non ancora nato colpito nel grembo materno. La donna – che è sopravvissuta – era al settimo mese di gravidanza. 8 persone, invece, sono rimaste ferite. 4 di queste in modo grave.

