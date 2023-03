BRANDIZZO – Monossido di carbonio, mamma e due figlie intossicate in casa: salvate in extremis dai vigili del fuoco

Spread the love

Si è rischiato davvero grosso nel pomeriggio di ieri, venerdi 10 marzo 2023, in un alloggio di via Resistenza a Brandizzo dove, a causa di una intossicazione da monossido di carbonio, una mamma e due figlie sono finite in ospedale.

Quando i vigili del fuoco sono entrati all’interno dell’abitazione, avevano già perso conoscenza. Sono una donna di 44 anni, una bimba di 5 e la sorella già maggiorenne. Dopo l’intervento dei vigili del fuoco le tre sono state affidate alle cure del personale del 118, trasportate in ospedale e sottoposte al trattamento in camera iperbarica. La piccola è stata elitrasportata all’ospedale di Rivoli. Mamma e sorella, invece, a Chivasso.

