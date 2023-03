Spread the love

In futuro gli italiani avranno bisogno di un nuovo permesso di ingresso per entrare nel Regno Unito. E’ quanto si legge sul sito del governo britannico. Si tratterà della registrazione al sistema ETA ossia l’Electronic Travel Authorization a pagamento. Ancora non è stato deciso quanto costerà e per quanto riguarda i tempi nel corso del 2024 dovrebbe essere pienamente operativo.

