I dipendenti potranno portare cani e gatti in Comune. Il sindaco: «Aumenta la produttività»

Spread the love

Como – Dipendenti e funzionari del Comune potranno portare dentro a Palazzo Cernezzi i loro cani e gatti. Secondo il sindaco Alessandro Rapinese in questo modo «aumenta la produttività». La giunta mercoledì ha approvato una misura curiosa, d’ora in poi i lavoratori in forze in Comune hanno la possibilità di portare in ufficio anche i loro animali d’affezione. Il progetto sperimentale ha una validità di sei mesi.

laprovinciadicomo