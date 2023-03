Nuovo naufragio ieri in acque libiche: Ong accusa l’Italia di aver ritardato i soccorsi.

Spread the love

Non era zona Sar italiana. Si difende così la Guardia Costiera, accusata da Alarm Phone di essere stata al corrente della situazione del gommone in difficoltà con 47 migranti a bordo, che poi si è rovesciato. Al momento, fanno sapere gli stessi militari italiani, ci sono trenta persone disperse e 17 soccorse. Le acque sono Sar libiche, ma questo poco cambia nel bilancio dell’ennesimo naufragio nel Mediterraneo. Le operazioni di ricerca sono svolte dai mercantili presenti in zona, tanto che i 17 migranti salvati sono stati recuperati da una nave commerciale. Altri due mercantili stanno raggiungendo la zona, controllati dall’alto da due aerei Frontex.

https://www.fanpage.it/

VIDEO