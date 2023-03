Video – Naufragio Cutro, recuperate altre tre vittime dai Vigili del fuoco – ancora due bambini

Spread the love

Salgono a 79 le persone morte nella tragedia del 26 febbraio: 23 sotto i dodici anni, ma le ricerche dei corpi dei dispersi proseguono. A Lampedusa sbarcati quasi mille profughi in 24 ore, 600 lasceranno l’isola al collasso entro domani. Dalla Libia l’allarme: nei campi di detenzione e nel Paese 685 mila migranti pronti a mettersi in viaggio per le coste italiane. Il governo risponde con il potenziamento dei corridoi umanitari con il finanziamento dell’Ue

