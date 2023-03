Le persone non cambiano, specie se non lo credono possibile

Spread the love

Una delle convinzioni più comuni è che le persone non cambiano. Frase che racchiude l’errore di giudicare una persona in modo affrettato, basandosi su elementi esterni e di superficie come l’immagine, il ruolo che svolge, il modo di parlare. La nostra personalità si configura nel tempo in un continuo divenire, dove nulla può essere considerato definitivo. Ogni aspetto caratteriale dovrebbe essere inteso come precario, provvisorio e suscettibile di modifiche. Talvolta, cambiamenti repentini stravolgono le nostre vite e la nostra identità. Eventi rivoluzionari, il covid, la guerra, ci fanno guardare allo specchio, scoprendoci diversi a volte estranei a noi stessi. La metamorfosi che incontriamo può virare in negativo o positivo ma è il miglioramento che la gente stenterà a credere, suffragato da proverbi o credenze, quali ad esempio: il lupo perde il pelo ma non il vizio, convincendoci che l’animo umano non possa cambiare. Dovremmo iniziare a non fidarci di chi vuole convincerci dell’impossibilità di cambiare e capire che fa parte di un controllo di chi non ha il coraggio di farlo e non vuole essere il solo a restare in un luogo scomodo ma conosciuto. Dott.ssa Nunzia Fasano – Psicologa Psicoterapeuta analitica esperta in trauma E.M.D.R. e psicoterapia di coppia – nunziafasano@nunziafasano.com – Tel. 347 6611972

