Ancona, incidente stradale sulla A14 – due feriti

VIGILI DEL FUOCO

I Vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 04.30 del 19 marzo nel tratto autostradale compreso tra i caselli di Ancona Sud ed Ancona Nord per un incidente stradale. Per cause in fase di accertamento il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del mezzo e si è rovesciato lungo la carreggiata. La squadra della sede centrale, in collaborazione con i sanitari, ha provveduto ad estrarre uno dei due occupanti dal veicolo. Entrambe le persone sono state trasportate al pronto soccorso del più vicino ospedale per accertamenti. Prima di rientrare in sede, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area del sinistro.