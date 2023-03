Silvi, incidente in galleria: tre mezzi coinvolti

Spread the love

Questa mattina una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Roseto degli Abruzzi è intervenuta nella galleria Solagne dell’Autostrada A14, sulla carreggiata in direzione sud, nel comune di Silvi, a seguito di un incidente stradale. All’interno della galleria si è verificato un tamponamento tra un camion, un furgone adibito a laboratorio medico mobile e una BMW X3.

All’interno del camion e del furgone si trovavano i soli autisti, mentre nella X3 viaggavano un uomo e una donna. A causa della lunga fila di veicoli fermi in autostrada, il mezzo di soccorso dei vigili del fuoco è rimasto bloccato costringendo i vigili a recuperare le attrezzature di intervento e percorrere un chilometro e mezzo a piedi per raggiungere l’interno della galleria. L’autista del furgone è rimasto incastrato nel mezzo incidentato ed è stato estratto dai vigili del fuoco in collaborazione col personale sanitario. Una volta liberato, l’autista del furgone è stato trasportato all’ospedale di Pescara con un’ambulanza della Croce Rossa.

