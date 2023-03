La storia del polpo di Palinuro che ha trascinato un cane sott’acqua raccontata dai vigili del fuoco

Spread the love

È davvero curiosa la notizia che arriva da Palinuro, cittadina costiera del Cilento, nella provincia di Salerno: un polpo avrebbe agguantato un cagnolino che si trovava sul molo, trascinandolo in acqua e uccidendolo. Fanpage.it ha contattato i vigili del fuoco di Policastro, che sono intervenuti sul posto, appurando che, in realtà, le cose non sono andate proprio così.

“Non esistono polpi assassini” esordisce così il caposquadra Parisi dei vigili di Policastro, che ha coordinato l’intervento sul posto, contattato al telefono da Fanpage.it, . Il vigile del fuoco ci ha raccontato cosa è accaduto realmente a Palinuro, spiegando che il cane – di piccola taglia – era già morto e si trovava già in mare quando il polpo lo ha agguantato, trascinandolo con sé.

I vigili del fuoco non hanno potuto recuperare la carcassa del cane, poiché è stata trascinata via dalla corrente; soltanto in questi frangenti ha fatto capolino il polpo, che ha portato via il cane nella sua tana.

https://www.fanpage.it/