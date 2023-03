VIDEO – Francia, vigili del fuoco e polizia antisommossa si uniscono ai manifestanti durante la protesta sulla riforma pensioni 

Spread the love

La riforma pensioni approvata dal Parlamento francese è stata la “goccia che ha fatto traboccare il vaso”. Talmente tanto che persino vigili del fuoco e antisommossa hanno deciso di unirsi ai manifestanti in una opposizione contro il presidente Emmanuel Macron, che intanto va in tv con un orologio da 80mila euro al polso a chiedere sacrifici. Le scene che non ti aspetti sono raffigurate nel video. I manifestanti che intonano cori, riservano un colorito applauso a chi si è schierato dalla loro parte.

