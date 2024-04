Colonia – tifoso di calcio investito da una spazzatrice

Spread the love

Un uomo è rimasto intrappolato sotto il veicolo. Nell’incidente la persona ha riportato gravi lesioni, la sua vita era in pericolo. Il 68enne è stato portato in ospedale dopo i primi soccorsi.

il tifoso era in visita a Colonia per la partita di Europa League tra Bayer Leverkusen e West Ham United. L’incidente è avvenuto intorno alle 21:20 sulla Trankgasse, nell’area del ristorante “Alter Wartesaal”. Al momento non è chiaro il motivo per cui l’uomo sia stato investito dalla spazzatrice.

Dopo l’incidente, il veicolo ha investito anche un semaforo. Lì, lo spazzino si è finalmente fermato. Il veicolo era una spazzatrice della Cologne Waste Management Company (AWB). Le indagini sulle circostanze esatte dell’incidente sono attualmente in corso.

(express.de)