VIDEO – Maltempo a Como, forti raffiche di vento staccano parte della copertura del tetto di un palazzo

Una parte di copertura del tetto di un condominio si è staccata durante l’ondata di maltempo che ha colpito la città di Como nella mattina di mercoledì 10 aprile. Nel complesso condominiale “IV torri” di via Torriani, nel centro cittadino, le forti raffiche di vento hanno divelto una lamiera scaraventandola in mezzo a un cortile. La Polizia Locale ha chiuso al traffico la strada per precauzione mentre i Vigili del Fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza un’ulteriore porzione di copertura pericolante.

