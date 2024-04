Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥

Concluso alle 4 di questa mattina l’intervento dei Vigili del fuoco di Napoli, iniziato ieri sera, a Cupa Perillo per l’incendio in un campo nomadi: coinvolti dalle fiamme una baracca in legno e materiali vari.

Nelle operazioni di soccorso è stato impiegato anche un escavatore, utile a spostare cumuli di rifiuti e materiale di risultato per bonificarli dai focolai residui.

