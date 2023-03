Spread the love

ENEA – è stato installato presso il Centro Ricerche ENEA del Brasimone (Bologna) il primo prototipo brevettato in Italia di Generatore di Neutroni Compatto per il trattamento di tumori solidi di stadio avanzato con radioterapia. Si tratta di uno strumento leggero, montabile su braccio robotico mobile e con un’efficienza superiore ad altre forme di radioterapia, come quelle a elettroni, protoni o a raggi X, con cui è possibile trattare il tessuto tumorale direttamente durante l’intervento chirurgico.

Per la notizia completa: https://www.media.enea.it/comunicati-e-news/archivio-anni/anno-2023/salute-radioterapia-installato-primo-prototipo-in-italia-di-generatore-di-neutroni-compatto.html

La notizia è stata pubblicata ieri sull’ultimo numero in italiano del settimanale ENEAinform@: https://www.media.enea.it/eneainform/eneainform-2023/eneainform-23-marzo-2023.html