Infortunio sul lavoro all’azienda Terex, operaio travolto da un macchinario: gravissimo

FONTANAFREDDA – Grave infortunio sul lavoro poco dopo le 15 di oggi, mercoledì 29 marzo, all’interno dello stabilimento della Terex, in via Sant’Egidio a Fontanafredda. Un giovane operaio, addetto al montaggio dei componenti di una gru, è stato travolto da un macchinario di 40 quintali circa in cui stava operando.

Soccorso dai compagni di lavoro, che hanno allertato il 112, ha ricevuto le prime cure dal personale sanitario arrivato in ambulanza, in automedica e dall’equipaggio dell’elisoccorso. Gravissime le ferite riportate dall’operaio, elitrasportato d’urgenza all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco di Pordenone e, per la ricostruzione della dinamica dell’infortunio, i carabinieri della stazione di Fontanafredda.

IL GAZZETTINO