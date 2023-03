Capannelle – giuramento del 93° corso degli Allievi VVF – ANVVF Dipartimento: Presente!

Spread the love

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO – DIPARTIMENTO –

Ieri 29 Marzo 2023 alle ore 11 presso le SCA si è tenuta una importante cerimonia come da tempo non si vedeva per la consegna della medaglia d’oro alla bandiera del corpo nazionale VVF per l’attività svolta durante il periodo del COVID.

Nella stessa cerimonia alla presenza del Ministro dell’Interno Matteo Piantedo, del sotto segretario all’interno Emanuele Prisco, del capo Dipartimento Laura Lega e del capo del corpo Guido Parisi hanno giurato fedeltà alla Repubblica 778 vigili permanenti del 93° corso 211 Ispettori dell’XI° corso ed un Vice Direttore Sanitario.

I numerosi soci della sezione Dipartimentale dell’A.S.N.VVF intervenuti hanno svolto gli onori di casa per i soci e non che rappresentavano problemi logistici.

E’ stata consegnata la Pubblica Benemerenza al Merito Civile al Capo Squadra esperto Roberto Mancuso. ( Comune di Taverna ) CZ. – Medaglia Argento al Valor Civile in favore del Capo Reparto dei Vigili del Fuoco. Massimo Fiocchi. Comune di Fiscaglia (FE )

Presidente Paolo Moschetti.