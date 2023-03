Pisa, ci ha lasciato il maestro Mario Cerrai, ex Capo reparto e tecnico della sezione Lotta del G.S. VV.F. “Billi-Masi” – Pisa.

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

E’ venuto a mancare oggi, all’età di 75 anni, Mario Cerrai ex Capo reparto del Comando VF di Pisa, nonché atleta prima e tecnico poi della sezione Lotta del G.S. VV.F. “Billi-Masi”. La sua è stata davvero una vita “spesa” per lo sport: il giovane Mario cresce nelle sezioni giovanili del G.S. VV.F. di Pisa, vincendo nel 1966 il Campionato Italiano di serie C di Lotta G.R.; nel 1968, con il G.S. VV.F. “G. Brunetti” – S.C.A. conquista il 1° posto nel Campionato serie A di Lotta G.R.; dal 1969 al 1977 è di nuovo nel G.S. VV.F. di Pisa e nel 1971 vince il titolo italiano senior di Lotta G.R.; dal 1978 al 1982 è nel CUS Pisa e nel 1980 conquista il titolo Italiano Assoluto di Lotta S.L. Nel 1981, terminata la carriera agonistica, acquisisce la qualifica di tecnico federale ed inizia la sua carriera di allenatore che svolgerà quasi interamente nel G.S. VV.F. “Billi-Masi” – Pisa, alla cui guida come tecnico titolare rimane per oltre 30 anni. Evidenziamo, inoltre, che ha partecipato alle Olimpiadi dei Vigili del Fuoco e Polizia a Melbourne nel 1995 (medaglia di bronzo nella Lotta S.L. e nella Lotta G.R.), e a Calgary nel 1997 (medaglia di bronzo nella Lotta S.L.). Nella sua lunga carriera sportiva dirigenziale è stato nominato prima Presidente Provinciale FILPJ (oggi FIJLKAM) e, successivamente, è stato eletto Consigliere Regionale, fino ad arrivare alla Presidenza del Comitato Regionale Toscano Lotta. Insignito nel 2018 della stella d’oro al merito sportivo del CONI – una delle massime onorificenze assegnate ai dirigenti sportivi – il “gigante buono” come soleva chiamarlo chi frequentava la palestra dei Vigili del fuoco di Pisa, ha condiviso la passione sportiva con quella per manifestazioni storiche pisane, quali il Gioco del Ponte e la Regata delle Antiche Repubbliche Marinare. Ci lascia, quindi, un uomo da portare come esempio alle giovani generazioni, non solo per i suoi trascorsi sportivi, ma anche per la dedizione, l´impegno e la costante disponibilità dimostrata in tutta la sua vita, professionale e non.