A Monte San Martino aprirà un GOS (Gruppo Operativo di Soccorso) : firmata la convenzione tra Ass. Naz. Vigili del Fuoco Volontari e Comune

Spread the love

Alla presenza della cittadinanza di Monte San Martino nella Sala consiliare, il Sindaco Matteo Pompei ha firmato insieme al Coordinatore Regionale Samuele Santarelli la convenzione con il Comune di Monte San Martino per l’apertura di un GOS (Gruppo Operativo di Soccorso) dell’ANVVFV. Il Comune, in concreto, potrà avvalersi dell’aiuto dell’anvvfv per la creazione e formazione di un gruppo locale di protezione civile che interverrà in caso di calamità e Anti incendio Boschivo.

Le parole del Sindaco Pompei: “Una necessità importante che andrà a colmare ciò che non avevamo, già da ora abbiamo varie iscrizioni per la sezione in apertura dell’Assocazione Vigili del Fuoco Volontari e sono certo che molti altri si aggiungeranno”.



Al momento della firma era presente anche l’ex onorevole Mauro Lucentini che ha discusso sulle problematiche e necessità che si hanno nei piccoli comuni dell’interno della Regione Marche ed in particolar modo di Monte San Martino, infatti la discussione si è riversata sulla difficoltà per i mezzi di soccoso nell’arrivare in tempi rapidi in località lontane dalla costa.



Oltre alle numerose persone erano presenti anche personale del Comitato Tecnico Regionale, come: il Responsabile per la comunicazione in Emergenza Dott. Alex Marè per l’A.N.V.V.F.V., la Vice Responsabile Regionale Marika di Donato ed il Responsabile della Sala Operativa, Luca Rossetti così come la presidente della Pro Loco Fabiola Anselmi.



Il Comune di Monte San Martino, ha messo per la convenzione siglata a disposizione una sede fisica ed un mezzo pick-up e ricorda che la sede operativa verrà inaugurata prossimamente

https://www.viverecamerino.it/2023/04/01/a-monte-san-martino-aprir-un-gos-firmata-la-convenzione-tra-ass-naz-vigili-del-fuoco-volontari-e-comune/60028