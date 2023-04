Agrigento, Capitale Italiana della Cultura 2025

Spread the love

Sarà la splendida Agrigento, in Sicilia, la Capitale Italiana della Cultura del 2025. Una proclamazione avvenuta durante una cerimonia che si è tenuta a Roma nella Sala Spadolini del ministero della Cultura (Mic). Quello appena ricevuto è un titolo importantissimo che è conferito annualmente a una città dal Consiglio dei Ministri su proposta del ministro della Cultura.

Agrigento, splendida città vincitrice, riceverà un milione di euro per mettere in mostra, durante il periodo di un anno, i propri caratteri originali e i fattori che ne determinano lo sviluppo culturale, inteso come motore di crescita dell’intera comunità.