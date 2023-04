Artemis II, ecco chi sono i quattro astronauti della missione verso la Luna

Spread the love

Quattro astronauti sono stati presentati al pubblico ad Houston, Texas, il 3 aprile, sono quelli pronti per la prossima missione verso la Luna: Artemis II di Nasa. Notevole scenografia, anche su rete, telefonata del Presidente Biden che parla dell’importanza epocale della missione messa in piedi dagli Usa e dai suoi alleati nello spazio: Canada, Europa, Giappone.

I prescelti, dopo lunga selezione, sono tre uomini e una donna, tre bianchi e un nero, tre americani e un canadese. Non è uno scioglilingua, ma la ricetta trovata da Nasa per non scontentare nessuno e mantenere le promesse fatte per riparare al machismo delle missioni Apollo. Pare riuscita: Cristina Koch diventerà la prima donna astronauta mai assegnata a una missione lunare, mentre Victor Glover sarà il primo astronauta nero a vedere il nostro bel satellite da vicino. I due faranno squadra con Reid Wiseman e Jeremy Hansen per la prossima missione Artemis II che porterà degli esseri umani di nuovo fino alla Luna, dopo 50 anni e passa.

ILSOLE 24ORE