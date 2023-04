Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Intervento di soccorso tecnico urgente per recupero operaio per malore in ambiente confinato, due metri sotto quota strada in vasca di decantazione, in Capiago Intimiano via Carlo. La persona cosciente è stata poi affidata alle cure dei sanitari

Incendio a Rebbio: a fuoco un compattatore di rifiuti – Si segnala un intervento di soccorso tecnico urgente ieri sera alle 21.45 in Como via Giussani per un incendio compattatore rifiuti. Non sono state coinvolte persone