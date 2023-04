Santa Marinella, mucca resta impantanata in un fosso: salvata dai pompieri

Spread the love

Santa Marinella – Sommersa fino al collo in un pantano di fango: una brutta avventura per una mucca a Santa Marinella, dove in via Lerici i Vigili del Fuoco di Civitavecchia sono intervenuti alle ore 21 circa per soccorrere l’animale.

All’arrivo sul posto, i Vigili del Fuoco della squadra 17 hanno trovato il quadrupede completamente impantanato in un fosso. Dopo numerose ore di lavoro, i pompieri sono riusciti ad estrarre l’animale anche tramite l’impiego di un paranco e sotto la costante supervisione del veterinario dell’Asl intervenuto.

