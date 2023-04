VIDEO – Naz Sciaves, impianto silos in fiamme: in azione numerosi vigili del fuoco

Spread the love

L’allarme incendio è scattato questa mattina, 7 aprile alle 9.30 quando i Vigili del Fuoco Volontari di Sciaves sono stati chiamati per un incendio ad un impianto Silos nella zona artigianale di Naz -Sciaves. Qui il video dell’esplosione che ha causato l’incendio.

Sul posto, anche le squadre dei corpi del circondario intervenute per arginare l’incendio e mettere in sicurezza la zona. Stando alle ultime informazioni, sarebbero ancora in corso le operazioni di spegnimento del rogo, le cui cause non sono ancora chiare.

https://www.lavocedibolzano.it/naz-sciaves-impianto-silos-in-fiamme-in-azione-numerosi-vigili-del-fuoco/

VIDEO