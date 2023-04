VIDEO – Marsiglia, crolla un condominio di 4 piani

Spread the love

Tragedia nella notte a Marsiglia, in Francia: un condominio di quattro piani è crollato e si è sviluppato un incendio.

L’inferno è cominciato intorno a mezzanotte e 40 in via Tivoli quando l’edificio è collassato trascinando con sé anche parte di due stabili adiacenti. Difficile l’intervento di vigili del fuoco e soccorritori. Il sindaco della città, Benoît Payan, ha spiegato che si cercano persone sotto le macerie.

Gli edifici adiacenti a quello venuto giù sono stati sgomberati, come misura di sicurezza. «Undici persone sono state evacuate: due sono in relativa emergenza, mentre altre nove tra cui due bambini sono illese», ha precisato il sindaco. Le strade intorno all’edificio, nel quartiere di La Plaine, sono transennate dalle forze di sicurezza. «È stata come un’enorme esplosione», ha raccontato un testimone.

unionesarda.it

VIDEO

https://youtu.be/yi_NaPx-gq0