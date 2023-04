Fugge sull’albero dopo un attacco di cinghiali, salvato dai vigili

Spread the love

Terrorizzato dalla vista di due cinghiali si è arrampicato su un albero per mettersi in salvo. E’ successo ieri sera a Como, in zona Monte Olimpino, intorno alle 20.30. L’uomo, 34 anni, ha chiamato i vigili del Fuoco che l’hanno trovato sulla pianta, a tre metri di altezza nel parco Spina Verde.

Ai soccorritori ha raccontato della presenza degli animali, una versione resa verosimile dal fatto che proprio nel giorno di Pasquetta sono arrivate ai vigili delle segnalazioni da Monte Olimpino sulla presenza di cinghiali tra i bidoni della spazzatura.

RAINEWS