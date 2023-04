Portogruaro. Un uomo di 37 anni è stato investito da un treno nella mattinata di oggi

Spread the love

Una terribile tragedia è avvenuta questa mattina, martedì 11 aprile, intorno alle 6.30. Un uomo di 37 anni è stato travolto e ucciso da un convoglio in transito, tra le stazioni di Portogruaro e Latisana. Sulla dinamica di quanto accaduto sono in corso gli accertamenti da parte delle autorità di polizia competenti. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un gesto volontario, ma le indagini sono ancora in corso.

notizie.it