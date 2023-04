Suv piombato come un missile sulle auto parcheggiate – quattro auto, compresa quella dell’aspirante pilota di formula uno alcoltest positivo

Spread the love

Quella di ieri sera poteva essere una strage, il suv piombato come un missile sulle auto parcheggiate di fronte l’Hotel Airone avrebbe potuto ammazzare qualcuno vista la potenza dell’urto che ha scaraventato una tra le auto colpite a ben 30 metri di distanza. Sono intervenuti sia i carabinieri, che i vigili del fuoco, il traffico è stato completamente interrotto per consentire il recupero dei mezzi e della pulizia della strada.

Bilancio quattro auto, compresa quella dell’aspirante pilota di formula uno, distrutte, nessun ferito, il conducente è uscito con le sue gambe ma l’alcool test effettuato è risultato positivo. Non sarà questo il caso, ma è bene ricordarlo. Bere in compagnia è sempre lecito ma, a turno, qualcuno dovrebbe astenersi per poter guidare in sicurezza. Le stragi sulle strade non dipendono dalla strada o dall’auto ma solo ed esclusivamente da qualcuno che si trova al volante quando ha troppo alcool nel sangue per avere la lucidità necessaria per farlo.

CHIOGGIAAZZURRA

VIDEO