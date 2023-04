Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

È terminato poco prima delle 20 l’intervento dei Vigili del fuoco, impegnati dalle 14 di oggi in via Marcabella, a Zimella (VI) per l’incendio di un impianto fotovoltaico di circa 400 metri quadrati sopra un capannone agricolo. Le squadre di Lonigo, Caldiero e Verona con 2 autopompe, 1 autobotte, 2 autoscale, hanno lavorato per spegnere le fiamme che avevano interessato anche la guaina della copertura

